СМИ: США готовят санкции против сотрудничающих с российской разведкой и военными компаний

По данным газеты, о новых ограничениях могут объявить уже в начале следующей недели. Под санкции могут попасть, в частности, специализирующаяся на поставках оборудования и оснащении производств компания «Сертал», а также разработчик и поставщик оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники «Серния инжиниринг».

Отмечается, что большинство компаний, в отношении которых планируется ввести ограничительные меры, уже фигурируют в санкционных списках Минторга США. Новые ограничения против них введет американский Минфин, что затруднит проведение предприятиями финансовых операций за границей.

Кроме того, санкции могут коснуться «НИИ "Вектор"», АО «Микрон» и «Т-Платформы».

