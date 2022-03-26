СМИ: США готовят санкции против сотрудничающих с российской разведкой и военными компаний
США намерены ввести санкции против российских компаний, предоставляющих товары и услуги военным и разведслужбам. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, о новых ограничениях могут объявить уже в начале следующей недели. Под санкции могут попасть, в частности, специализирующаяся на поставках оборудования и оснащении производств компания «Сертал», а также разработчик и поставщик оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники «Серния инжиниринг».
Отмечается, что большинство компаний, в отношении которых планируется ввести ограничительные меры, уже фигурируют в санкционных списках Минторга США. Новые ограничения против них введет американский Минфин, что затруднит проведение предприятиями финансовых операций за границей.
Кроме того, санкции могут коснуться «НИИ "Вектор"», АО «Микрон» и «Т-Платформы».
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