СМИ: США готовят санкции против сотрудничающих с российской разведкой и военными компаний

США намерены ввести санкции против российских компаний, предоставляющих товары и услуги военным и разведслужбам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Байден предупредил о новых антироссийских санкциях

По данным газеты, о новых ограничениях могут объявить уже в начале следующей недели. Под санкции могут попасть, в частности, специализирующаяся на поставках оборудования и оснащении производств компания «Сертал», а также разработчик и поставщик оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники «Серния инжиниринг».

Отмечается, что большинство компаний, в отношении которых планируется ввести ограничительные меры, уже фигурируют в санкционных списках Минторга США. Новые ограничения против них введет американский Минфин, что затруднит проведение предприятиями финансовых операций за границей.

Кроме того, санкции могут коснуться «НИИ "Вектор"», АО «Микрон» и «Т-Платформы».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры