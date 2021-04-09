СМИ: Ависообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса

В российском федеральном оперативном штабе готовятся ввести ограничения на авиационное сообщение с Турцией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране по коронавирусу. Не исключён, в частности, запрет на чартерные и регулярные рейсы сроком на месяц.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на анонимные источники. Согласно этим утечкам, заседание оперштаба на данную тему проходит сейчас с участием представителей министерства транспорта, Росавиации и Роспотребнадзора.

Ориентировочно, ограничение на полеты не коснётся грузо-пассажирских, так называемых «вывозных рейсов». В качестве альтернативного варианта может быть введён 14-дневный карантин для тех, кто возвращается из Турции.