СМИ: Ависообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса
В российском федеральном оперативном штабе готовятся ввести ограничения на авиационное сообщение с Турцией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране по коронавирусу. Не исключён, в частности, запрет на чартерные и регулярные рейсы сроком на месяц.
Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на анонимные источники. Согласно этим утечкам, заседание оперштаба на данную тему проходит сейчас с участием представителей министерства транспорта, Росавиации и Роспотребнадзора.
Ориентировочно, ограничение на полеты не коснётся грузо-пассажирских, так называемых «вывозных рейсов». В качестве альтернативного варианта может быть введён 14-дневный карантин для тех, кто возвращается из Турции.
Ранее сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вакцинации поставил задачу снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в период майских праздников, для чего разработать дополнительные меры.
С начала текущего месяца в Турции отмечается рекордный рост случаев заболевания COVID-19. Из-за обострения ситуации в стране вновь начал действовать комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая. При этом, согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на Турцию продолжает расти, несмотря ни на что.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 150 / сут.
Умерли
102 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 662 / сут.
- Россия выступила против неформальной встречи Совбеза ООН по Мьянме
- Подключить все школы РФ к интернету до конца года обещают в правительстве
- СЖР просит генпрокурора проверить законность задержания главреда «Голоса» Хорошилова
- СМИ: Ависообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса
- Зеленский заявил о необходимости перемирия на Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru