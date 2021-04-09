СМИ: Ависообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса

В российском федеральном оперативном штабе готовятся ввести ограничения на авиационное сообщение с Турцией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране по коронавирусу. Не исключён, в частности, запрет на чартерные и регулярные рейсы сроком на месяц.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на анонимные источники. Согласно этим утечкам, заседание оперштаба на данную тему проходит сейчас с участием представителей министерства транспорта, Росавиации и Роспотребнадзора.

Ориентировочно, ограничение на полеты не коснётся грузо-пассажирских, так называемых «вывозных рейсов». В качестве альтернативного варианта может быть введён 14-дневный карантин для тех, кто возвращается из Турции.

В РСТ опровергли закрытие Турции для российских туристов

Ранее сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вакцинации поставил задачу снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в период майских праздников, для чего разработать дополнительные меры.

С начала текущего месяца в Турции отмечается рекордный рост случаев заболевания COVID-19. Из-за обострения ситуации в стране вновь начал действовать комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая. При этом, согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на Турцию продолжает расти, несмотря ни на что.

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ТЕГИ:КоронавирусАвиасообщениеТурция
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