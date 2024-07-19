СМИ: Авиакомпания Virgin Australia приостановила рейсы из-за глобального сбоя

Глобальный технический сбой, который связан с работой Windows, затронул работу компаний по всему миру. В результате свои полеты также приостановили авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, сообщил Reuters.

Как сообщила компания CrowdStrike, сбой в Windows связан с датчиком Falcon. Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

