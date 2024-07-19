СМИ: Авиакомпания Virgin Australia приостановила рейсы из-за глобального сбоя

Австралийский авиаперевозчик Virgin Australia приостановил рейсы из-за масштабного технического сбоя, сообщил австралийский портал WA.

В материале уточняется, что несколько крупных авиалиний в аэропорту Сиднея не могут зарегистрировать пассажиров на рейсы, а прибывшие в аэропорт не могут получить свой багаж. Издание пишет, что в аэропорту Сиднея царит настоящий «хаос».

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Глобальный технический сбой, который связан с работой Windows, затронул работу компаний по всему миру. В результате свои полеты также приостановили авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, сообщил Reuters.

Как сообщила компания CrowdStrike, сбой в Windows связан с датчиком Falcon. Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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