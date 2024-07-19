Microsoft работает над устранением масштабного сбоя своих сервисов
Американская компания Microsoft сообщила, что работает над устранением последствий массового сбоя, который коснулся работы аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи по всему миру.
Ранее сообщалось, что сбой был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг информационной безопасности CrowdStrike.
В Microsoft сообщили, что продолжают работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365. В компании предупредили, что проблема может затронуть любого пользователя, использующего их приложения и службы.
О приостановке полетов из-за сбоя сегодня сообщили American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines и Turkish Airlines.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru