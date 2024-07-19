Microsoft работает над устранением масштабного сбоя своих сервисов

Американская компания Microsoft сообщила, что работает над устранением последствий массового сбоя, который коснулся работы аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи по всему миру.

Ранее сообщалось, что сбой был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг информационной безопасности CrowdStrike.