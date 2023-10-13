КНДР пригрозила ударить по американскому авианосцу в Южной Корее

КНДР после захода американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южную Корею пригрозила атакой на стратегические объекты США на Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).

Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября

Северная Корея назвала учения Штатов вблизи полуострова и переброску в регион ядерных стратегических средств США военной провокацией.

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Рональд Рейган» зайдет в Пусан в четверг и пробудет там до 16 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СШАЮжная КореяКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры