КНДР пригрозила ударить по американскому авианосцу в Южной Корее

Северная Корея назвала учения Штатов вблизи полуострова и переброску в регион ядерных стратегических средств США военной провокацией.

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Рональд Рейган» зайдет в Пусан в четверг и пробудет там до 16 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

