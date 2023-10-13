КНДР пригрозила ударить по американскому авианосцу в Южной Корее
КНДР после захода американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южную Корею пригрозила атакой на стратегические объекты США на Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
Северная Корея назвала учения Штатов вблизи полуострова и переброску в регион ядерных стратегических средств США военной провокацией.
«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что «Рональд Рейган» зайдет в Пусан в четверг и пробудет там до 16 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru