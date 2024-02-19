СМИ: Атакованное хуситами в Аденском заливе судно затонуло

Подвергшееся нападению йеменского движения «Ансар Аллах» британское судно Rubymar затонуло в Аденском заливе. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.

Хуситы сообщили о серьезном повреждении британского судна после их удара

Телеканал не привел подробностей ЧП.

Ранее представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по судну. В мятежном движении указали, что Rubymar получило серьезные повреждения и прекратило движение. По предварительным данным, экипаж успел покинуть корабль, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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