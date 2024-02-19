СМИ: Атакованное хуситами в Аденском заливе судно затонуло
19 февраля 202412:41
Подвергшееся нападению йеменского движения «Ансар Аллах» британское судно Rubymar затонуло в Аденском заливе. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.
Телеканал не привел подробностей ЧП.
Ранее представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по судну. В мятежном движении указали, что Rubymar получило серьезные повреждения и прекратило движение. По предварительным данным, экипаж успел покинуть корабль, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru