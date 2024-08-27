СМИ: Ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса
27 августа 202402:32
Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова, сообщает Le Figaro.
После этого их отпустили. Имена телохранителя и помощницы неизвестны.
Ранее МИД ОАЭ призвал Францию предоставить Дурову как гражданину ОАЭ доступ ко всем необходимым консульским услугам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru