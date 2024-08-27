ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
27 августа 202401:39
МИД ОАЭ призвал Францию предоставить создателю Telegram Павлу Дурову как гражданину ОАЭ доступ ко всем необходимым консульским услугам, сообщает агентство WAM.
Министерство заявило, что Эмираты внимательно следят за делом Дурова. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел граждан ОАЭ остается приоритетом для властей.
Ранее Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Дурова не является политическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru