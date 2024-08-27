ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

Министерство заявило, что Эмираты внимательно следят за делом Дурова. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел граждан ОАЭ остается приоритетом для властей.

Ранее Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Дурова не является политическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

