Маск: Цукербергу не грозит арест как Дурову из-за сотрудничества с властями

Основателя корпорации Meta* (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга не задержат, как бизнесмена Павла Дурова, так как он раскрывает властям США данные о пользователях его соцсетей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского предпринимателя Илона Маска.