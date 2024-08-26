Маск: Цукербергу не грозит арест как Дурову из-за сотрудничества с властями
Основателя корпорации Meta* (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга не задержат, как бизнесмена Павла Дурова, так как он раскрывает властям США данные о пользователях его соцсетей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского предпринимателя Илона Маска.
По его словам, Цукерберг «ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей».
Ранее Маск после ареста Дурова не исключил казней в Европе за лайки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru