СМИ: Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию
26 июня 202404:32
Журналиста Джулиана Ассанжа обязали приказать основанный им сайт WikiLeaks уничтожить информацию, сообщает Guardian.
По данным издания, таковы условия сделки по его освобождению после частичного признания вины.
После уничтожения информации Ассанж должен предоставить письменные показания о том, что он это сделал.
Также стало известно, что журналист признал вину в шпионаже. Это произошло в суде Северных Марианских островов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции
- Минпросвещения РФ: Решивших пересдать ЕГЭ отличников не будут лишать медали
- СМИ: Белый дом намерен снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
- В Минфине предложили увеличить пошлину за развод до 5000 рублей
- СМИ: Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию
- Росавиация оптимизирует информацию о парке самолетов авиакомпаний
- СМИ: Ассанж признал себя виновным
- Лавров: Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов
- Англия сыграла вничью со Словенией
- Ассанж доставлен в здание суда
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru