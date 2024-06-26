СМИ: Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию

По данным издания, таковы условия сделки по его освобождению после частичного признания вины.

После уничтожения информации Ассанж должен предоставить письменные показания о том, что он это сделал.

Также стало известно, что журналист признал вину в шпионаже. Это произошло в суде Северных Марианских островов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

