СМИ: Ассанж признал себя виновным
Журналист и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже, сообщает Washington Post.
По данным издания, это произошло в суде Северных Марианских островов. Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных.
Ассанжа отпустили под залог из тюрьмы в Великобритании после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им в заключении.
На Северных Марианских островах суд должен утвердить сделку и окончательно освободить журналиста.
Ранее стало известно, что самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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