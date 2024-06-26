СМИ: Ассанж признал себя виновным

По данным издания, это произошло в суде Северных Марианских островов. Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных.

Ассанжа отпустили под залог из тюрьмы в Великобритании после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им в заключении.

На Северных Марианских островах суд должен утвердить сделку и окончательно освободить журналиста.

Ранее стало известно, что самолет с Ассанжем приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

