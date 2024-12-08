СМИ: Асад просит США помочь в борьбе с террористами

Президент Сирии Башар Асад просит американские власти помочь остановить военные действия с террористами, которые захватили часть территории страны, в обмен на прекращение сотрудничества с ливанским движением «Хезболлах» и другими группировками, поддерживаемыми Ираном, сообщает Bloomberg.

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Асад также направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, чтобы передать то, что он считает экзистенциальной угрозой для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистских повстанцев. Намерение главы государства заключалось в том, чтобы Орбан сообщил об этой опасности победившему на выборах президента в США Дональду Трампу.

При этом сирийские власти эту информацию не комментировали. Отмечается, что Сирия продолжает борьбу с террористами.

Ранее сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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