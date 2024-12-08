Асад также направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, чтобы передать то, что он считает экзистенциальной угрозой для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистских повстанцев. Намерение главы государства заключалось в том, чтобы Орбан сообщил об этой опасности победившему на выборах президента в США Дональду Трампу.

При этом сирийские власти эту информацию не комментировали. Отмечается, что Сирия продолжает борьбу с террористами.

Ранее сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

