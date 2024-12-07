Сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме

Эскалация военного противостояния в Сирии набирает обороты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя наступление антиправительственных сил в Сирии, выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий. Он отметил, что уже предлагал президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры, однако тот не согласился. Он отметил, что Хомс уже в руках оппозиции, и речь идет о походе на Дамаск.

При этом Минобороны Сирии эту информацию опровергли. В ведомстве указали, что армия республики, наоборот, укрепила свою линию обороны. Также в сообщении говорится, что дислоцированные в провинции Хомс правительственные войска готовы отразить любую атаку боевиков, передает «Радиоточка НСН».

