Сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме

Сирийские силы совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям террористов в провинциях Хомс и Хама, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии.

Отмечается, что ликвидированы десять боевиков и единиц техники, также удары пришлись на пути снабжения так называемой оппозиции.

«Теряем союзника»: Чем для России обернется «марш оппозиции» в Сирии

Эскалация военного противостояния в Сирии набирает обороты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя наступление антиправительственных сил в Сирии, выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий. Он отметил, что уже предлагал президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры, однако тот не согласился. Он отметил, что Хомс уже в руках оппозиции, и речь идет о походе на Дамаск.

При этом Минобороны Сирии эту информацию опровергли. В ведомстве указали, что армия республики, наоборот, укрепила свою линию обороны. Также в сообщении говорится, что дислоцированные в провинции Хомс правительственные войска готовы отразить любую атаку боевиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Башар АсадТурцияСирия

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