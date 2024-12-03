СМИ: Армия Сирии перебрасывает подкрепление на север провинции Хама
Сирийская армия перебрасывает дополнительные силы на севере провинции Хама в рамках подготовки к контрнаступлению на позиции террористических группировок. Об этом сообщило сирийское государственное агентство САНА.
Согласно данным, войска Сирии укрепляют линию обороны и перебрасывают подкрепление на передние линии фронта. Агентство отметило, что ожесточенные бои между сирийскими военными и террористами идут на западе и севере поселения Хитаб на северо-западе провинции Хама.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с НСН заявил, что нападение террористов на Сирию – это скоординированная израильско-турецкая акция, которая стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru