СМИ: Армия Сирии перебрасывает подкрепление на север провинции Хама

Согласно данным, войска Сирии укрепляют линию обороны и перебрасывают подкрепление на передние линии фронта. Агентство отметило, что ожесточенные бои между сирийскими военными и террористами идут на западе и севере поселения Хитаб на северо-западе провинции Хама.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с НСН заявил, что нападение террористов на Сирию – это скоординированная израильско-турецкая акция, которая стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии, передает «Радиоточка НСН».

