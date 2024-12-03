Пентагон: США связались с Россией из-за ситуации в Сирии

Он подчеркнул, что российские и американские военные силы в Сирии расположены довольно близко, и горячая линия использовалась, чтобы убедиться в наличии открытого канала связи

В конце ноября в Сирии началось наступление объединенных сил сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок. Уже 29 ноября повстанцы вошли в Алеппо — второй по величине город в Сирии. Российские военные в Сирии принимают участие в отражении наступления боевиков.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов сообщил «Радиоточке НСН», что нападение террористов на Сирию - скоординированная израильско-турецкая акция, которая стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии.

