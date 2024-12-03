Пентагон: США связались с Россией из-за ситуации в Сирии
Военные США использовали канал связи с Россией по Сирии, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он подчеркнул, что российские и американские военные силы в Сирии расположены довольно близко, и горячая линия использовалась, чтобы убедиться в наличии открытого канала связи
В конце ноября в Сирии началось наступление объединенных сил сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок. Уже 29 ноября повстанцы вошли в Алеппо — второй по величине город в Сирии. Российские военные в Сирии принимают участие в отражении наступления боевиков.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов сообщил «Радиоточке НСН», что нападение террористов на Сирию - скоординированная израильско-турецкая акция, которая стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru