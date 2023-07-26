СМИ: армия Нигера не поддержала мятеж группы гвардейцев и выдвинула им ультиматум

«Армия и национальная гвардия готовы атаковать подверженную обидам группу из президентской гвардии, если они не успокоятся», — говорится в сообщении.

Как подчеркивается, президент страны Мохамед Базум чувствует себя хорошо.

По данным же BBC, главу Нигера вместе с семьей удерживают повстанцы.

Ранее стало известно, что оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

