СМИ: армия Нигера не поддержала мятеж группы гвардейцев и выдвинула им ультиматум
Вооруженные силы Нигера не поддержали мятеж группы гвардейцев, захватившей президентский дворец в столице страны. Об этом сообщила пресс-служба президентской администрации в Twitter, передает ТАСС.
«Армия и национальная гвардия готовы атаковать подверженную обидам группу из президентской гвардии, если они не успокоятся», — говорится в сообщении.
Как подчеркивается, президент страны Мохамед Базум чувствует себя хорошо.
По данным же BBC, главу Нигера вместе с семьей удерживают повстанцы.
Ранее стало известно, что оцепление вокруг дворца президента Нигера сняли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru