СМИ: Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля разрушила дом замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет Haaretz.

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«Во вторник утром ЦАХАЛ разрушил дом высокопоставленного члена ХАМАС Салеха аль-Арури», — отмечается в сообщении.

По данным газеты, здание, расположенное в Аруре неподалеку от Рамаллы, пустовало несколько лет.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, пишет Ura.ru. По словам политика, армия расширила наземное проникновение в сектор Газа и «систематически продвигается шаг за шагом», отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраиль

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