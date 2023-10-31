СМИ: Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
Армия обороны Израиля разрушила дом замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет Haaretz.
«Во вторник утром ЦАХАЛ разрушил дом высокопоставленного члена ХАМАС Салеха аль-Арури», — отмечается в сообщении.
По данным газеты, здание, расположенное в Аруре неподалеку от Рамаллы, пустовало несколько лет.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, пишет Ura.ru. По словам политика, армия расширила наземное проникновение в сектор Газа и «систематически продвигается шаг за шагом», отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru