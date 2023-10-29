Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу
Расположенная на территории сектора Газа больница «Аль-Кудс» подверглась обстрелу со стороны израильской армии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadat.
Информации о жертвах нет. Известно, что в больнице укрывались 12 тысяч человек.
По другим данным, израильские войска нанесли удар по окрестностям больницы.
Палестинское общество Красного Полумесяца информировало, что получило от властей Израиля повторное предписание эвакуировать людей из больницы.
По информации телеканала Al Jazeera, в результате обстрелов разрушено 200 школ сектора Газа. Общее число погибших в анклаве превысило восемь тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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