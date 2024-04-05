CNN: Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
Актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Бредда Питта в физическом насилии над ней и их детьми, передает телеканал CNN со ссылкой на судебную документацию.
Джоли подала ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса. Актриса утверждает, что Питт применял к ней насилие задолго до того, как их семья перебралась из Франции в Калифорнию.
В чем конкретно заключалось насилие телеканал не сообщил.
В феврале 2022 года Питт обвинил бывшую супругу в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю. Актер заявил, что Джоли не получила согласия на сделку и скрыла детали, передает «Радиоточка НСН».
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