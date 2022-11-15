СМИ: американским властям грозят последствия из-за поддержки Украины
Из-за поставок вооружения на Украину Соединенные Штаты серьезно истощают свой арсенал боеприпасов, сообщает Newsweek.
Критическая нехватка боеприпасов, может привести к «колоссальным последствиям», пишет издание. В частности, во время Первой мировой в Великобритании произошел снарядный кризис 1915 года, который привел не только к катастрофическому поражению британцев в битве за Обер-Ридж, но и к смене правительства. А в 2016 году нехватка высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США привела к тому, что некоторые партнеры по коалиции в борьбе против ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) отвернулись от Вашингтона.
Отмечается, что американскую промышленную базу необходимо снимать «с мирных рельсов». «Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям», — говорится в статье. Подчеркивается, что такие шаги дадут промышленности сигнал о спросе и позволит более тщательно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство.
Ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева. Вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- СМИ: Amazon уволит около 10 тысяч сотрудников
- Google заплатит штраф за незаконную слежку с помощью геолокации
- СМИ: американским властям грозят последствия из-за поддержки Украины
- В ВСУ отвергли возможность договоренностей с Россией
- Срок обучения в магистратуре для специалистов предложено сократить до года
- Минобороны США прокомментировало возможное замедление военных поставок Украине
- Пентагон: США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО
- Шольц ответил на вопрос об «изоляции» России на G20
- МАГАТЭ отправит миссии на украинские АЭС
- Дженнифер Энистон заявила о смерти своего отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru