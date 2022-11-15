Критическая нехватка боеприпасов, может привести к «колоссальным последствиям», пишет издание. В частности, во время Первой мировой в Великобритании произошел снарядный кризис 1915 года, который привел не только к катастрофическому поражению британцев в битве за Обер-Ридж, но и к смене правительства. А в 2016 году нехватка высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США привела к тому, что некоторые партнеры по коалиции в борьбе против ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) отвернулись от Вашингтона.

Отмечается, что американскую промышленную базу необходимо снимать «с мирных рельсов». «Ее нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям», — говорится в статье. Подчеркивается, что такие шаги дадут промышленности сигнал о спросе и позволит более тщательно планировать использование трудовых ресурсов, поиск сырья и производство.

Ряд крайне правых законодателей Конгресса США выступают за полное прекращение поддержки Киева. Вопрос помощи Украине уже вынесен на обсуждение представителями Республиканской партии в Конгрессе следующего созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

