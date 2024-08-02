СМИ: Американский журналист Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина

По данным издания, Гершкович направил президенту России прошение о помиловании, которое написал «на официальном высоком русском языке».

«Последняя строка внесла собственное предложение: после его освобождения согласится ли Путин дать интервью?», — пишет Wall Street Journal.

Газета отмечает, что журналисту разрешили забрать с собой бумаги и письма, написанные им во время задержания, а также материалы для книги, над которой он работал.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что три американских гражданина и один обладатель грин-карты были освобождены из тюрем в России.

