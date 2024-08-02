СМИ: Американский журналист Гершкович перед обменом попросил интервью у Путина
Журналист Wall Street Journal американец Эван Гершкович, который был приговорен в России к 16 годам заключения за шпионаж и вернулся на родину в рамках обмена между РФ и США, попросил российского президента Владимира Путина об интервью. Об этом говорится в материале газеты.
По данным издания, Гершкович направил президенту России прошение о помиловании, которое написал «на официальном высоком русском языке».
«Последняя строка внесла собственное предложение: после его освобождения согласится ли Путин дать интервью?», — пишет Wall Street Journal.
Газета отмечает, что журналисту разрешили забрать с собой бумаги и письма, написанные им во время задержания, а также материалы для книги, над которой он работал.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что три американских гражданина и один обладатель грин-карты были освобождены из тюрем в России.
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