СМИ: Американский авианосец с истребителями прибыл на Ближний Восток
Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток, сообщает РИА Новости.
На его борту истребители F-35C и F/A-18 Block III. Авианосец вошел в зону ответственности Центрального командования США.
Ранее в Минобороны США сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развернуты дополнительные системы противоракетной обороны. Это связано с возможным ударом Ирана по Израилю после убийства экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Ранее в США заявили, что Иран не отказался от возможной атаки на Израиль, Вашингтон ждет ее в любое время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru