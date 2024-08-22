СМИ: Американский авианосец с истребителями прибыл на Ближний Восток

На его борту истребители F-35C и F/A-18 Block III. Авианосец вошел в зону ответственности Центрального командования США.

Ранее в Минобороны США сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развернуты дополнительные системы противоракетной обороны. Это связано с возможным ударом Ирана по Израилю после убийства экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее в США заявили, что Иран не отказался от возможной атаки на Израиль, Вашингтон ждет ее в любое время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

