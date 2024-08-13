СМИ: США просят Турцию убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке

США обратились к своим союзникам, в том числе к Турции, с просьбой оказать влияние на Иран для снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского посла в Анкаре Джеффа Флейка.

В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.