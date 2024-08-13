СМИ: США просят Турцию убедить Иран ослабить напряженность на Ближнем Востоке
США обратились к своим союзникам, в том числе к Турции, с просьбой оказать влияние на Иран для снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского посла в Анкаре Джеффа Флейка.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
ХАМАС возложил ответственность за смерть Хании на Израиль и США, заявив, что нападение не останется без ответа. Израильские официальные лица отказались комментировать инцидент, отмечает «Свободная пресса».
Вечером 31 июля газета New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании в Тегеране, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru