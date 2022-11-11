СМИ: американские законодатели потребовали запретить TikTok в США
Американским властям следует запретить использовать в стране социальную сеть TikTok, так как с помощью нее Коммунистическая партия Китая якобы может осуществлять слежку за американцами и влиять на них, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление сенатора Марко Рубио и члена Палаты представителей Конгресса США Майка Галлахера.
«Соединенные Штаты находятся в условиях новой холодной войны с КПК, которая, как предупреждают ключевые советники в военной сфере, в любой момент может стать горячей из-за Тайваня. Однако миллионы американцев при просмотре новостей, обмене контентом и общении с друзьями все больше полагаются на TikTok - китайскую социальную сеть, которая подвержена влиянию КПК», - заявили законодатели США.
Утверждается, что с помощью TikTok можно определять, где находятся пользователи мобильных телефонов, и собирать данные о поиске в интернете. Кроме того, соцсеть может быть «использована для тайного влияния на американских граждан».
Ранее доступ в социальную сеть TikTok на территории Азербайджана был официально заблокирован. Блокировка была осуществлена в рамках борьбы с дезинформацией и разглашением военной тайны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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