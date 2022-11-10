МегаФон: Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

Пользователи старше 55 лет – единственная аудитория TikTok с растущим трафиком. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав изменения в мобильном трафике социальной сети за 10 месяцев 2022 года с помощью аналитических инструментов BigData.

Сообщается, что с начала года мобильный трафик в этом сегменте пользователей TikTok вырос более чем в два раза, менее существенный всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. Доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

Как отмечается в сообщении, активность молодой аудитории в TikTok снижается: трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет - на 45%. Эксперты связывают падение интереса к сервису со стороны молодых «тиктокеров» с запретом на загрузку новых видео, который действует в РФ с весны.

В других соцсетях также видно увеличение мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, но при этом рост их потребления наблюдется со стороны всех возрастных категорий.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России, в 2022 году активность пользователей ежемесячно снижается.

