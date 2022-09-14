В Азербайджане заблокировали TikTok

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что блокировка была осуществлена в рамках борьбы с дезинформацией и разглашением военной тайны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

