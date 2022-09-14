В Азербайджане заблокировали TikTok
14 сентября 202217:14
Доступ в социальную сеть TikTok на территории Азербайджана была официально заблокирована, сообщает Служба госбезопасности республики.
В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что блокировка была осуществлена в рамках борьбы с дезинформацией и разглашением военной тайны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru