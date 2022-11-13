СМИ: американская разведка считает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику Вашингтона
Разведка Соединенных Штатов выяснила, что ОАЭ пытались вмешиваться во внешнюю политику Штатов, сообщает Washington Post.
Об этом говорится в секретном отчете. В документе речь идет о законных и незаконных попытках направить внешнюю политику США в пользу Эмиратов. Утверждается, что эти стремления использовать уязвимости в системе американского управления охватили несколько администраций США.
Отмечается зависимость системы США от взносов на избирательные кампании, а также восприимчивость к лоббистам и слабое соблюдение законов о раскрытии информации в части защиты от вмешательства иностранных правительств.
ОАЭ также потратили более 154 млн долларов на лоббистов с 2016 года и еще сотни миллионов на пожертвования экспертным организациям и университетам, которые составляли политические документы в пользу государства Персидского залива.
Ранее глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия не несет ответственности за высокие цены на бензин в США, они стали следствием нехватки нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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