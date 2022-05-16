СМИ: ОАЭ надеются на укрепление отношений с США

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют укрепить отношения с соединенными Штатами. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает агенство WAM.