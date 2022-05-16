СМИ: ОАЭ надеются на укрепление отношений с США

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют укрепить отношения с соединенными Штатами. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает агенство WAM.

Новым президентом ОАЭ избрали наследного принца

Он также добавил, что ОАЭ под руководством нового президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна ожидают развитие взаимовыгодных отношений с США «в целях безопасности и стабильности в регионе».

Ранее стало известно, что наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

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ФОТО: dailymail.co.uk/Khushnum Blandari
ТЕГИ:Соединенные Штаты АмерикиСШАОАЭ
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