СМИ: ОАЭ надеются на укрепление отношений с США
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют укрепить отношения с соединенными Штатами. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает агенство WAM.
Он также добавил, что ОАЭ под руководством нового президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна ожидают развитие взаимовыгодных отношений с США «в целях безопасности и стабильности в регионе».
Ранее стало известно, что наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов.
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