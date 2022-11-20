В Пентагоне заявили, что Россия располагает «впечатляющими вооружениями»
Москва располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, сообщил во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе глава Минобороны США Ллойд Остин.
«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал шеф Пентагона. При этом он отметил, что даже это не позволило Москве одержать верх на Украине.
Министр обороны привел утверждение президента Джо Байдена о том, что «Украина никогда не станет победой России».
Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин оценила желание американского президента Джо Байдена вновь оказать финансовую поддержку Украине. По словам конгрессвумен, лидер США стремится передать Киеву $37,7 млрд, не обращая внимание на проблемы с американскими границами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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