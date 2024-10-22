СМИ: Акция «Россия мне не враг» прошла во Франции и Италии
Активисты французского движения SOS Donbass провели акцию «Россия мне не враг» в нескольких городах Франции и в Италии. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители организации.
Они уточнили, что плакаты были вывешены в сентябре и октябре, в частности, в Париже, Лионе, Тарбе, Нанте и на Корсике.
Кроме того, проходили митинги, участники которых выходили с плакатами. На них были изображены рукопожатие, французский и российский флаги, а также надписи «Россия мне не враг» на французском языке.
На Корсике активисты демонстрировали транспаранты с флагом острова и аналогичной надписью на корсиканском языке.
Ранее на общенациональные протесты против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» вышли 200 тысяч человек в Берлине, Майнце, Дрездене и Ганновере (ФРГ).
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