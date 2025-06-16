Мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе обнаружили в Иране

Мастерская израильской разведки «Моссад» обнаружена в городе Рей в пригороде столицы Ирана, сообщает Mehr.

СМИ: В Иране задержали автомобили с израильскими дронами

Там собирали дроны-камикадзе и самодельные бомбы. Беспилотники и оборудование для их производства конфискованы. До этого были получены показания людей о подозрительных визитах в одну из квартир.

В мастерской также нашли более 200 килограммов взрывчатых веществ.

Ранее в Иране задержали еще двух агентов «Моссада» с беспилотниками и пусковой установкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры