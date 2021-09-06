Силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии Панджшера
Представители Фронта сопротивления опровергли заявление движения «Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) о захвате афганской провинции Панджшер.
Ранее радикалы сообщили о полном взятии региона под контроль, напоминает RT.
«Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — говорится в сообщении в Twitter фронта.
Бои в провинции Панджшер на севере Афганистана продолжаются более двух недель, отмечает Газета.ру. Штурм региона начался после неудачных переговоров лидера сопротивления Ахмада Масуда с талибами, в ходе которых руководитель ополченцев потребовал в том числе треть мест в новом правительстве Афганистана.
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