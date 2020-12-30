СМИ: Администрация Трампа подала новый иск о пересмотре результатов выборов
Предвыборная команда действующего президента США Дональда Трампа подала иск в Верховный суд США с просьбой пересмотреть результаты состоявшихся 3 ноября президентских выборов в штате Висконсин. Об этом пишет The Hill.
Ранее Верховный суд США уже отменил два иска от штаба Трампа о пересмотре результатов выборов в колеблющихся штатах. В этот раз составители иска пытаются оспорить решение Верховного суда штата Висконсин, который опроверг обвинения в мошенничестве с голосованием по почте и открепительными бюллетенями в начале декабря.
Ранее в Twitter Трамп написал о «неопровержимых доказательствах» фальсификаций в ходе президентских выборов, он обвинил суды и ФБР в бездействии, а работу избирательного права в США сравнил со странами третьего мира. Действующий президент также призвал сенаторов-республиканцев вступить в борьбу за итоги выборов. При этом большинство сенаторов из Республиканской партии США высказались против оспаривания результатов выборов. Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США назначено на 6 января. Ожидается, что конгрессмены утвердят результаты голосования и признают победу Байдена.
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