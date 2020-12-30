СМИ: Администрация Трампа подала новый иск о пересмотре результатов выборов

Ранее в Twitter Трамп написал о «неопровержимых доказательствах» фальсификаций в ходе президентских выборов, он обвинил суды и ФБР в бездействии, а работу избирательного права в США сравнил со странами третьего мира. Действующий президент также призвал сенаторов-республиканцев вступить в борьбу за итоги выборов. При этом большинство сенаторов из Республиканской партии США высказались против оспаривания результатов выборов. Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США назначено на 6 января. Ожидается, что конгрессмены утвердят результаты голосования и признают победу Байдена.





