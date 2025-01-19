СМИ: Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле
Администрация победившего на выборах президента США Дональда Трампа хочет смены власти и главы Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Axios.
Это не предполагает военных действий в стране. По данным источников портала, команда политика хочет, чтобы Мадуро постигла та же участь, что и президента Сирии Башара Асада, который оставил свой пост 8 декабря 2024 года.
Интерес Трампа к смене властей в Венесуэле усилился на фоне намерения покидающего свой пост президента США Джо Байдена направить в Конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.
Ранее стало известно, что Трамп сможет пересмотреть решение Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru