СМИ: Администрация Трампа хочет смены власти в Венесуэле

Это не предполагает военных действий в стране. По данным источников портала, команда политика хочет, чтобы Мадуро постигла та же участь, что и президента Сирии Башара Асада, который оставил свой пост 8 декабря 2024 года.

Интерес Трампа к смене властей в Венесуэле усилился на фоне намерения покидающего свой пост президента США Джо Байдена направить в Конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.

Ранее стало известно, что Трамп сможет пересмотреть решение Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

