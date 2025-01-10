Власти США увеличили награду за поимку Мадуро

Американские власти не признают Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы. Как пишет Ura.ru, об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Объявляя о новых санкциях против южноамериканской страны, он указа, что Вашингтон решил увеличить награду за поимку венесуэльского лидера до 25 млн долларов.

До этой же суммы была увеличена награда за министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

«Также мы добавляем новую награду в 15 млн долларов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора министру обороны Владимиру Падрино Лопесу», - заключил он.

Ранее Мадуро обвинил американского бизнесмена Илона Маска в том, что он вложил не менее миллиарда долларов в финансирование попытки госпереворота в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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