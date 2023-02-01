СМИ: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках»

Радость заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на газопроводах «Северные потоки» говорит о причастности администрации президента США Джо Байдена к произошедшему, сообщил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Он напомнил, что в январе 2022 года Нуланд «грозилась взорвать трубопроводы "Северный поток"», чтобы помешать поставкам газа из России в Европу. Журналист назвал взрывы «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека».

«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — отметил телеведущий.

США остаются в выигрыше от неработающих газопроводов «Северный поток», им нужно было ослабить ряд европейских стран и поставлять свой газ вместо российского, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2СШАДжо Байден
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