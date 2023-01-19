Новак: Окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет

Обследование «Северных потоков» после произошедших в 2022 году диверсий продолжается, окончательных заключений о целостности трубопроводов еще нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Госдеп: США непричастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2»

Он отметил, что о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока» сейчас говорить рано.

Ранее, в конце декабря прошлого года, компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также восстановления подачи газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСеверный Поток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры