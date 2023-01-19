Новак: Окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет
Обследование «Северных потоков» после произошедших в 2022 году диверсий продолжается, окончательных заключений о целостности трубопроводов еще нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.
Он отметил, что о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока» сейчас говорить рано.
Ранее, в конце декабря прошлого года, компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также восстановления подачи газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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