Новак: Окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет

Он отметил, что о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока» сейчас говорить рано.

Ранее, в конце декабря прошлого года, компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также восстановления подачи газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

