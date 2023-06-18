СМИ: Абрамович отказался перечислять Украине средства от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

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По информации издания, средства должны были отправить летом 2022 года. Нет никаких гарантий, что это произойдет, заявил источник.

Речь идет о сумме 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ($2,96 миллиарда). Британское правительство не может отправить деньги Украине без подписи Абрамовича.

По данным Daily Mail, бизнесмен отказался давать согласие. Предприниматель хочет, чтобы средства распределили между Украиной и Россией, уточнили журналисты.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что из-за санкций состояние богатейших россиян уменьшилось на $67 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболУкраинаРоман Абрамович

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