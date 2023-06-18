СМИ: Абрамович отказался перечислять Украине средства от продажи «Челси»
Российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на источник.
По информации издания, средства должны были отправить летом 2022 года. Нет никаких гарантий, что это произойдет, заявил источник.
Речь идет о сумме 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ($2,96 миллиарда). Британское правительство не может отправить деньги Украине без подписи Абрамовича.
По данным Daily Mail, бизнесмен отказался давать согласие. Предприниматель хочет, чтобы средства распределили между Украиной и Россией, уточнили журналисты.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что из-за санкций состояние богатейших россиян уменьшилось на $67 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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