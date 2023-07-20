Политолог Корейба оценил опасность для Польши от учений «Вагнеров» на белорусской границе

Накануне Минобороны Белоруссии опубликовало первые видео и фото совместных занятий армейского спецназа с ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский», который находится на границе с Польшей. Якуб Корейба отметил, что в Польше эти учения воспринимаются как элемент внутрироссийской разборки.

«В Польше относятся к учениям «Вагнеров» на границе как к пропагандистской, нежели военно-политической ситуации. Если Россия за полтора года конфликта не посягнула на польскую территорию, то этого точно не сделает Белоруссия, у которой чисто символические вооруженные силы, и уж тем более группа «Вагнера». Польша воспринимает эти учения как элемент внутрироссийской разборки. Естественно, готовимся к возможным провокациям, как любое государство, которое готовится к худшему сценарию. Соотношение сил и средств таково, что очень сложно представить себе, что Белоруссия, а уж тем более группа «Вагнера» будут рисковать своим существованием при попытке вторгнуться на польскую территорию», - сказал собеседник НСН

По его словам, нельзя полностью исключить вероятность попыток вторжения на территорию Польши со стороны Белоруссии, но, по словам, политолога, эта попытка будет обречена на провал.

«Такой вариант всегда существует. Если президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы он и его режим перестали существовать – без проблем. Если Евгений Пригожин хочет, чтобы он и группа «Вагнера» перестали в сферическом смысле существовать, то нарушение польской границы – правильный шаг», - заключил Корейба.