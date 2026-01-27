Онищенко заявил, что не нужно закрывать границу с Индией из-за вируса Нипах
За весь период обнаружения и до сегодняшнего момента пандемического потенциала у вируса Нипах не наблюдалось, однако это не значит, что за ним не надо наблюдать, раскрыл НСН Геннадий Онищенко.
Вакцину от Нипаха не помешало бы разработать, хоть пока и нет необходимости вакцинировать людей. Об этом НСН рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
Роспотребнадзор дал рекомендации туристам после вспышки смертельного вируса Нипах в Индии. Так, ведомство просит граждан, путешествующих в Индию и Юго-Восточную Азию, не контактировать с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, мыть фрукты и овощи перед едой и не пить воду из сомнительных источников. При этом врачи предупреждают, что вакцины от вируса нет, а смертность составляет 70%. Онищенко раскрыл, нужно ли закрывать границу с Индией и насколько опасно сейчас туда ездить.
«Границу точно не надо закрывать, пока нет необходимости. Даже если дело дойдет до запрета, то не во всю Индию, а в те регионы, где это фиксируется. Что касается этого вируса, то он существовал и до этого, с 1999 года. Тогда было зарегистрировано 11 случаев, а в 2021 году в Индии - 66 случаев. Нипах имеет природную очаговость - это прежде всего летучие лисы, летучие собаки. Если бы он был высококонтагиозный, как начальный ковид, то, конечно, имел бы другую картину. Нет еще ни одного случая, когда он был бы зарегистрирован не в той местности, где живут эти крылановые. Распространен он во всей Юго-Восточной Азии - это Бангладеш, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Мадагаскар», - рассказал он.
При этом Онищенко указал, что, несмотря на отсутствие пандемического потенциала, вакцину разработать нужно.
«Поэтому передается в основном алиментарным путем. Это значит пища, вода, соблюдение санитарии. Вакцины тоже пока нет, но это из-за скудной статистики. Так что такая задача сейчас вроде бы не ставилась, но если она будет поставлена, то, на мой взгляд, судя по характеристике вируса, ее возможно выполнить. Вакцинировать не нужно еще пока, но сделать вакцину не мешало бы, нужно изучить последние вирусы, которые были в 2026-м году. Пандемического потенциала за весь период наблюдения за вирусом не просматривается, но это не значит, что за этим не нужно следить», - подытожил он.
Ранее Онищенко говорил, что бояться вируса не нужно, однако лучше воздержаться от поездок в регионы, где фиксировались случаи заболевания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
