Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар 3» в американском кинопрокате

Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» обошел ленту Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» в американском кинопрокате. Об этом пишет Variety.

«Научно-фантастический триллер "Казнить нельзя помиловать" собрал $11,2 млн в свой североамериканский дебют», - сообщает журнал.

Благодаря этому завершилось «пятинедельное господство» блокбастера Кэмерона. Третья часть «Аватара» весь январь лидировала в рейтингах в США, однако за последние выходные заработала в прокате всего $7 млн.

Премьера фильма «Казнить нельзя помиловать» состоялась 23 января. По сюжету детектив, которого обвинили в убийстве жены, предстает перед судом. Судьбу героя определят с помощью передового искусственного интеллекта. В фильме снимались Крис Прэтт, Ребекка Фергюсон, Аннабель Уоллис и другие.

Между тем в России зрители пожаловались на крайне низкое качество копий фильма «Аватар: Пламя и пепел» в ряде кинотеатров.

