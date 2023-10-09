СМИ: 2243 человека пострадали в Израиле в результате конфликта

Все раненые были госпитализированы. 22 пострадавших находятся в критическом состоянии, 343 получили серьезные ранения. В результате атаки погибли 700 израильтян.

Ранее стало известно, что Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

