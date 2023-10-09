СМИ: 2243 человека пострадали в Израиле в результате конфликта
9 октября 202300:36
Количество жителей Израиля, пострадавших в результате атаки движения ХАМАС, увеличилось до 2243 человек, сообщает Haaretz со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Все раненые были госпитализированы. 22 пострадавших находятся в критическом состоянии, 343 получили серьезные ранения. В результате атаки погибли 700 израильтян.
Ранее стало известно, что Израиль не обладал разведывательными данными о подготовке ХАМАС к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru