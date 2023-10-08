В ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем

Он обвинил Израиль в росте напряженности в регионе. Касем назвал официальный Тель-Авив оккупантом и указал на агрессивные действия в отношении мирных палестинцев.

«Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», - подчеркнул представитель ХАМАС.

Обсуждение пленных начнется после окончания операции «Потоп Аль-Аксы», добавил он.

ХАМАС 7 октября нанес ракетный удар по городам Израиля и вторгся на территорию страны. Погибли более 600 человек, свыше двух тысяч ранены.

Министерство экономического развития РФ рекомендовало гражданам России отказаться от туристических поездок в Израиль, напоминает «Радиоточка НСН».

