В ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем
Палестинская организация «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) не намерена идти на перемирие с Израилем, заявил в беседе с РИА Новости ее представитель Хазем Касем.
Он обвинил Израиль в росте напряженности в регионе. Касем назвал официальный Тель-Авив оккупантом и указал на агрессивные действия в отношении мирных палестинцев.
«Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», - подчеркнул представитель ХАМАС.
Обсуждение пленных начнется после окончания операции «Потоп Аль-Аксы», добавил он.
ХАМАС 7 октября нанес ракетный удар по городам Израиля и вторгся на территорию страны. Погибли более 600 человек, свыше двух тысяч ранены.
Министерство экономического развития РФ рекомендовало гражданам России отказаться от туристических поездок в Израиль, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru