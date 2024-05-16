СМИ: 16 женщин обвинили иллюзиониста Копперфильда в домогательствах
Шестнадцать женщин обвинили известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает Guardian.
По данным издания, речь идет об инцидентах в период с 1980-х по 2014 год. Более половины женщин заявили, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Копперфильд обещал помочь им в карьере.
Обвинения также включают утверждения о том, что иллюзионист дал наркотики трем женщинам перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия.
Некоторые женщины, заявили, что «почувствовали себя способными» рассказать о произошедшем из-за движения #MeToo. При этом адвокаты Копперфильда отвергают предъявленные обвинения.
Ранее звезду французского кино Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru