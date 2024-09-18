СМИ: 100 человек пострадали при новых взрывах устройств связи в Ливане

По меньшей мере 100 человек были ранены в результате новых взрывов беспроводных устройств связи в Ливане, сообщил телеканал Al Hadath.

По данным издания The Times of Israel, серия взрывов произошла в пригородах Бейрута и южных районах Ливана. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что взорвались устройства связи, которые используют члены ливанского движения «Хезболла».

СМИ: В Ливане слышны звуки, похожие на недавние взрывы пейджеров

Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН заявлял, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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