СМИ: В Ливане слышны звуки, похожие на недавние взрывы пейджеров
Звуки взрывов, которые похожи на детонацию пейджеров, были слышны в разных районах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на собственные источники.
По данным телеканала, звук одного взрыва был слышен в районе, где проходили похороны четверых бойцов ливанского движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута.
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Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН заявлял, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru