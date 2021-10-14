Смешное заявление. В России удивились требованию представителя Байдена убрать «Искандеры»
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал НСН, что Вашингтону не следует ссылаться на договор, которого уже нет.
Абсолютно неоправданным назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков требование спецпредставителя президента США убрать из Европы ракеты, которые Россия якобы там разместила.
Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт 14 октября потребовал от России убрать из Европы ракеты, так как это идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Скорее всего, Эберхарт имеет ввиду ракеты 9М729, созданные для комплекса «Искандер» и размещенные на объектах вооруженных сил РФ в Калининградской области.
«Смешное заявление хотя бы просто потому, что и американцы, и мы вышли из этого договора, он не существует. Главный вопрос – на каком основании он на него ссылается? Кроме того, эти ракеты не имеют отношения к ДРСМД по причине, что это они оперативного радиуса действия, их дальность составляет менее 500 километров. Поэтому говорить, что они дестабилизируют ситуацию, ссылаясь на договор ДРСМД, нет никаких оснований», - считает Сивков.
Ракета 9М729 ранее стала главной претензией к России со стороны США, касавшейся ДРСМД. В Вашингтоне уверены, что она может пролететь около 2 тысяч километров в обычном оснащении и несколько больше — в ядерном. То есть она якобы нарушала условия ДРСМД. В Москве же утверждают, что максимальная дальность полета ракеты составляет всего 480 километров.
По мнению военного эксперта, заявление Эберхардта направлено на создание информационной кампании о дестабилизирующих действиях России в Европе, за которой должно последовать размещение там американских ракет.
«Заявления американцев ведутся с целью создания морально-психологической и политической базы для того, чтобы развернуть в Европе ракеты средней дальности. Это первый шаг, затем последует масштабная кампания по обвинению России в том, что она дестабилизирует ситуацию размещением в Европе ракет «Искандер». На этом основании будет поднята истерия и заявлено, что в качестве ответа на российскую угрозу необходимо развернуть в Европе ракеты средней дальности. Потому что европейские страны сейчас не хотят размещать американские ракеты на своей территории», - пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года, обвинив Россию в его нарушении. В августе того же года МИД России объявил о прекращении действия соглашения. Позже президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД, однако Запад отнесся с недоверием к инициативе.
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