Смешное заявление. В России удивились требованию представителя Байдена убрать «Искандеры»

Ракета 9М729 ранее стала главной претензией к России со стороны США, касавшейся ДРСМД. В Вашингтоне уверены, что она может пролететь около 2 тысяч километров в обычном оснащении и несколько больше — в ядерном. То есть она якобы нарушала условия ДРСМД. В Москве же утверждают, что максимальная дальность полета ракеты составляет всего 480 километров.

По мнению военного эксперта, заявление Эберхардта направлено на создание информационной кампании о дестабилизирующих действиях России в Европе, за которой должно последовать размещение там американских ракет.

«Заявления американцев ведутся с целью создания морально-психологической и политической базы для того, чтобы развернуть в Европе ракеты средней дальности. Это первый шаг, затем последует масштабная кампания по обвинению России в том, что она дестабилизирует ситуацию размещением в Европе ракет «Искандер». На этом основании будет поднята истерия и заявлено, что в качестве ответа на российскую угрозу необходимо развернуть в Европе ракеты средней дальности. Потому что европейские страны сейчас не хотят размещать американские ракеты на своей территории», - пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года, обвинив Россию в его нарушении. В августе того же года МИД России объявил о прекращении действия соглашения. Позже президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД, однако Запад отнесся с недоверием к инициативе.

