КНДР пригрозили беспрецедентным ответом в случае нового ядерного испытания

Соединённые Штаты Америки, Япония и Южная Корея намерены дать невиданный до сих пор ответ в случае, если Корейская Народно-Демократическая республика проведет седьмое по счету ядерное испытание. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Корея Чхо Хен Дон, передаёт Bloomberg.

Ранее стало известно, что заместители министров иностранных дел Южной Кореи, США и Японии провели консультации по вопросам безопасности в мире и в регионе на фоне опасений по поводу возможного нового ядерного испытания КНДР.

Министр национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп призвал перейти от политики сдерживания развития ядерной программы северного соседа к курсу на недопущение использования ядерного оружия Пхеньяном.

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Глава оборонного ведомства считает необходимым, чтобы США гарантировали расширенное сдерживание КНДР. Это предполагает готовность использовать все военные средства, включая ядерное оружие, для защиты союзника.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил, что КНДР уже закончила подготовку к новым ядерным испытаниям. По оценке южно-корейского лидера, первый с 2017 года взрыв атомного устройства практически неизбежен. США уже предупредили Пхеньян о последствиях в случае новых испытаний.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 9 октября в КНДР завершились двухнедельные военные учения тактических ядерных частей, которыми руководил лично лидер Ким Чен Ын.

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ФОТО: flickr.com // Bit Gid
ТЕГИ:УгрозыЯдерные ИспытанияКНДР
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