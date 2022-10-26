КНДР пригрозили беспрецедентным ответом в случае нового ядерного испытания

Соединённые Штаты Америки, Япония и Южная Корея намерены дать невиданный до сих пор ответ в случае, если Корейская Народно-Демократическая республика проведет седьмое по счету ядерное испытание. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Корея Чхо Хен Дон, передаёт Bloomberg.

Ранее стало известно, что заместители министров иностранных дел Южной Кореи, США и Японии провели консультации по вопросам безопасности в мире и в регионе на фоне опасений по поводу возможного нового ядерного испытания КНДР.

Министр национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп призвал перейти от политики сдерживания развития ядерной программы северного соседа к курсу на недопущение использования ядерного оружия Пхеньяном.