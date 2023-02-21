Смертную казнь чиновников за госизмену планируют разрешить в Белоруссии
В Белоруссии планируют разрешить казнить чиновников за госизмену, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента республики.
Законопроект о возможности смертной казни за госизмену для чиновников приняли во втором чтении белорусские депутаты.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин призвал ввести смертную казнь для преступников, устраивающих стрельбу в учебных заведениях. По словам Затулина, мнение о том, что Конституция не позволяет отменить мораторий на смертную казнь, ошибочно. Депутат указал, что основной закон государства допускает высшую меру наказания в исключительных случаях, «если обеспечен суд присяжных».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru