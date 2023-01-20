Депутат Затулин предложил ввести смертную казнь за стрельбы в российских учебных заведениях

По словам Затулина, мнение о том, что Конституция не позволяет отменить мораторий на смертную казнь, ошибочно. Депутат указал, что основной закон государства допускает высшую меру наказания в исключительных случаях, «если обеспечен суд присяжных».

«Против суда присяжных никто не возражает. Но я до сих пор уверен, что мы были бы правы, если бы ввели смертную казнь для изуверов, террористов, которые устраивают теракты в школах, в детских садах, в вузах против детей и молодежи, пойманы за руку», — подчеркнул Затулин.

Как отметил депутат, судебных ошибок быть не может, если преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения, которые запечатлели злоумышленников «со своими бомбами, гранатами, оружием и так далее».

«А так мы им оставляем надежду на то, что они будут жить и дальше после всего совершенного», — заключил Затулин.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что для возвращения смертной казни придется изменить Конституцию России, напоминает Ura.ru.

